В Петербурге еще одна медсестра умерла от COVID-19

Стало известно о смерти еще одной медсотрудницы от новой коронавирусной инфекции. Женщина работала медсестрой в городской поликлинике.

Обо всем сообщили в пресс-службе петербургского Комитета по здравоохранению в понедельник, 11 мая. Специалисты подтвердили смерть медсестры от инфицирования. После подтвержденного диагноза женщину положили в Покровскую больницу, где она и умерла.

Кроме того, в комитете сообщили о смерти двух пенсионерок, проживающих в Петербурге. Женщины 69-ти и 86-ти лет, страдающие от хронических заболеваний и ожирения, также умерли от коронавируса. Одна из них лечилась в Боткинской больнице, а вторая в Городской многопрофильной больнице №2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус обследовали почти три тысячи человек. На карантине к настоящему моменту находятся 3 946 человек.