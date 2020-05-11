Названо условие открытия курортов в России этим летом

Туристический сезон может возобновиться этим летом при условии соблюдения коронавирусных ограничений.
Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, турсезон на отечественных курортах может начаться при условии соблюдения ограничений, введенных властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Вице-премьер пояснил, что отдельные российские регионы будут самостоятельно рассматривать возможность снятия ограничений при условии улучшения эпидемиологической обстановки в субъекте.
После этого россияне смогут отдохнуть на курортах.
«Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма», — заявил Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России будут развивать внутренний туризм.