Названо условие открытия курортов в России этим летом

Названо условие открытия курортов в России этим летом
Турсезон может возобновиться этим летом. Фото: pixabay

Туристический сезон может возобновиться этим летом при условии соблюдения коронавирусных ограничений.

Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, турсезон на отечественных курортах может начаться при условии соблюдения ограничений, введенных властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Вице-премьер пояснил, что отдельные российские регионы будут самостоятельно рассматривать возможность снятия ограничений при условии улучшения эпидемиологической обстановки в субъекте.

После этого россияне смогут отдохнуть на курортах.

«Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма», — заявил Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России будут развивать внутренний туризм.

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