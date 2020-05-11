Петербурге остается в «коронавирусном» режиме до конца мая

В городе вводят с 12 мая обязательный масочный режим.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое провел президент России Владимир Путин. Он отметил, что в Северной столице нужно сохранять все ограничения, так как ситуация остается нестабильной. Беглов подчеркнул, что в городе также вводят масочный режим – теперь без масок и перчаток в общественных местах появляться нельзя.

Он рассказал, что в Петербурге коронавирусных пациентов принимают в 17 медицинских учреждениях. Там готовы почти шесть тысяч коек для больных – это даже больше, чем планировалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном назвали сумму штрафа за нарушение масочного режима. Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности предусмотрен штраф 4 тысячи рублей.