Петербурге остается в «коронавирусном» режиме до конца мая

Петербурге остается в &#171;коронавирусном&#187; режиме до конца мая
Александр Беглов продлил коронавирусный режим в городе. Фото: Baltphoto

В городе вводят с 12 мая обязательный масочный режим.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое провел президент России Владимир Путин. Он отметил, что в Северной столице нужно сохранять все ограничения, так как ситуация остается нестабильной. Беглов подчеркнул, что в городе также вводят масочный режим – теперь без масок и перчаток в общественных местах появляться нельзя.

Он рассказал, что в Петербурге коронавирусных пациентов принимают в 17 медицинских учреждениях. Там готовы почти шесть тысяч коек для больных – это даже больше, чем планировалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном назвали сумму штрафа за нарушение масочного режима. Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности предусмотрен штраф 4 тысячи рублей.

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