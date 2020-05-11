Пользователи, которые не обновили Windows 7, все еще могут сделать это бесплатно

Пользователи, которые не обновили Windows 7, все еще могут сделать это бесплатно
Обновить систему еще можно. Фото: Pixabay

Придется найти одну утилиту на сайте компании.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем пишет Windows Latest. В материале говорится, что Microsoft прекратил бесплатно обновлять Windows 7 еще несколько лет назад, но даже сейчас есть один рабочий способ. Нужно зайти на официальный сайт компании и найти утилиту под названием Media Creation Tool, а затем выбрать опцию обновления компьютера с сохранением файлов

«Похоже Microsoft знает об этой лазейке, но компания не будет препятствовать обновлениям, даже если не сможет заработать на этом»,

— уточняет Windows Latest.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обновление Windows 10 вызывает проблемы с Интернет-соединением. В Редмонд заявили, что трудности с Интернетом возникают на устройствах, использующих прокси с ручной или автоматической настройкой. Ошибки появляются Outlook, Office 365, Microsoft Office, Internet Explorer и иногда в Edge.

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