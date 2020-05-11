Юрий Стоянов озвучил размер пенсии

Актер театра и кино получает в месяц 60 тысяч рублей.

Об этом стало известно 11 мая. Обо всем пишет «Комсомольская правда». Актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал, каков размер его пенсии. Он получает 30 тысяч рублей надбавки за звание народного артистка, поэтому в общей сложности выходить 60 тысяч рублей. Свою пенсию Стоянов назвал солидными выплатами, но ему приходится все равно брать новые проекты – особенно сейчас, во время режима самоизоляции.

Напоминаем, что актера вы могли видеть в фильмах: «Ландыш серебристый», «Двенадцать», «Человек у окна» и других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Есенина лжегазовики вынесли из квартиры пенсионерки деньги и украшения. В Петербурге задержали двоих мужчин, которые подозреваются в хищении 18 тыс. 600 рублей и ювелирных изделий из квартиры пенсионерки на Рижском проспекте.