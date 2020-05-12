Прокуратура проводит проверку после пожара в больнице Святого Георгия

Прокуратура Петербурга начала проверку после пожара в больнице Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте, где погибли пять человек.

В ходе проверки будут установлены причины пожара и дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности, сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра. На месте работали 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек, которые были подключены в аппаратам ИВЛ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь во Всеволожском районе сгорели два дачных дома. К месту происшествия были направлены три пожарных расчета.