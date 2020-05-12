В Китае за сутки зафиксировали один случай заражения COVID-19

В Китае за сутки зафиксировали один случай заражения COVID-19
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за прошедшие сутки зафиксирован один случай заражения коронавирусом, выздоровели 27 пациентов, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Единственный зарегистрированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 256 538 человек. Скончались 287 353 человека, при этом 1 527 726 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 221 344 человек, умерли 2 009. При этом 39 801 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 Китай коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти зафиксировали дефицит медсестер
В Ленобласти двух безработных рецидивистов изобличили в еще одном преступлении
В Ленобласти у коммерческого директора угнали иномарку за пять миллионов рублей
Из квартиры пенсионерки на Большевиков вынесли украшения и валюту
Открылись все вестибюли метро, кроме «Новокрестовской»
В Китае за сутки зафиксировали один случай заражения COVID-19
Жительницу Мурино подозревают в убийстве любовника после алкогольного застолья
Прокуратура проводит проверку после пожара в больнице Святого Георгия