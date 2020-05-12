В Китае за сутки зафиксировали один случай заражения COVID-19

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за прошедшие сутки зафиксирован один случай заражения коронавирусом, выздоровели 27 пациентов, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Единственный зарегистрированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 256 538 человек. Скончались 287 353 человека, при этом 1 527 726 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 221 344 человек, умерли 2 009. При этом 39 801 пациент вылечился.

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