Из квартиры пенсионерки на Большевиков вынесли украшения и валюту

Из квартиры пенсионерки на Большевиков вынесли украшения и валюту
Неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В полицию Невского района Петербурга обратилась 60-летняя женщина, работающая главным бухгалтером в одной из коммерческих фирм. Она заявила, что неизвестный обчистил её квартиру на проспекте Большевиков.

Сообщение о краже поступило вечером в понедельник, 11 мая. По словам хозяйки, злоумышленник подобрал ключи и пробрался в квартиру в доме 26 по проспекту Большевиков.

С собой он забрал ювелирные изделия общей стоимостью 500 тыс. рублей, 280 долларов США и 10 евро, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция принимает меры по розыску преступника. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры пенсионерки на улице Харченко похитили элитные часы и кольца с бриллиантами. Общей ущерб составил более 1 млн рублей.

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