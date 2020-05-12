На карантине остаются почти 4 тысячи петербуржцев

В Петербурге на карантине находится 3860 человек. Из них 193 — в обсерваторе, 884 — на самоизоляции, 2783 – контактные. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В Петербурге выявлено 339 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 268 496 человек. Скончались 287 463 человека, при этом 1 533 701 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.