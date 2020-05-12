В Эстонии число зараженных коронавирусом достигло 1746

В Эстонии за прошедшие сутки зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом.

Таким образом число зараженных коронавирусом достигло 1746 человек. Об этом сообщает республиканский департамент здоровья. С начала пандемии 61 человек скончался, в больницах находится 48 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 270 751 человек. Скончались 287 540 человек, при этом 1 534 371 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.