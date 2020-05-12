Жительница Васильевского острова приютила в «однушке» 99 мигрантов

Жительница Васильевского острова приютила в &#171;однушке&#187; 99 мигрантов
Жительницу Петербурга судят за фиктивную регистрацию иностранцев. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге жительницу Васильевского острова судят за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. В своей квартире она зарегистрировала 99 мигрантов.

Женщину обвиняют в девяти преступлениях. Согласно материалам дела, с 26 октября по 11 ноября 2019 года она зарегистрировала 99 человек в однокомнатной квартире на Малом проспекте В.О., 46. При этом намерений предоставить им жилье у неё не было, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №12 для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петроградского района Петербурга судят за фиктивную постановку на учет иностранцев. В квартире она зарегистрировала восемь граждан ближнего зарубежья.

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