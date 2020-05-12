Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ из загоревшихся больниц Москвы и Петербурга

Росздравнадзор проверит аппараты искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Петербурга, в которых произошли пожары, сообщает ТАСС.

Аппараты искусственной вентиляции легких, из-за которых, по предварительным данным, произошли пожары в 50-й больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице святого Георгия в Петербурге, изготовлены на одном заводе.

Они были произведены на одном и том же Уральском приборостроительном заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра. На месте работали 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и неисправность проводки. Из здания эвакуировали 150 человек. Следственные органы Петербурга расследуют пожар в больнице Святого Великомученика Георгия. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехало руководство Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Они были произведены на одном и том же Уральском приборостроительном заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В московской больнице произошел пожар 9 мая. В результате погибла пожилая женщина, также подключенная к ИВЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в подмосковном Красногорске среди ночи загорелся хоспис, расположенный на Тенистой улице. Были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации. Все произошло в ночь на 11 мая в шестиэтажном пансионате «Второй дом». По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте работало 25 пожарных машин и 85 сотрудников.