Во Всеволожском районе женщина ударила ножом своего свекра

Во Всеволожском районе Ленобласти задержана женщина, которая нанесла телесные повреждения отцу своего мужа.

В одной из квартир дома, расположенного на улице Любимой произошла драка.

Наряд вневедомственной охраны вместе с участковым уполномоченным полиции обнаружили в квартире женщину, которая нанесла своему свекру несколько ножевых ранений, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшему мужчине была вызвана скорая помощь, после чего он был госпитализирован в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов. Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом.