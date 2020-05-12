Во Всеволожском районе женщина ударила ножом своего свекра

Во Всеволожском районе женщина ударила ножом своего свекра
Нож. Фото: Следственный комитет России

Во Всеволожском районе Ленобласти задержана женщина, которая нанесла телесные повреждения отцу своего мужа.

В одной из квартир дома, расположенного на улице Любимой произошла драка.

Наряд вневедомственной охраны вместе с участковым уполномоченным полиции обнаружили в квартире женщину, которая нанесла своему свекру несколько ножевых ранений, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшему мужчине была вызвана скорая помощь, после чего он был госпитализирован в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 4 мая в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти на улице Шувалова было совершено нападение на местного жителя в парадной одного из домов. Злоумышленник напал на 40-летнего мужчину с ножом.

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