Коронавирус за сутки выявлен в 8 районах Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти подтверждено 74 новых случая коронавируса. Зараженные выявлены в 8 районах.
Новые случаи коронавируса обнаружены в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб.
Коронавирус, в частности, выявлен в Селиваново, Торосово, Большом Сабске, Кудрово, Гатчине, Сиверском, Батово, Ивановке, Новом Учхозе, Киришах, Ропше, Лаголово, Кировске и в других населенных пунктах.
Общее число зараженных к 12 мая достигло 1 тыс.640. Скончались с начала пандемии 466 человек, умерли 6.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом. Он отказался от госпитализации и лечился дома, продолжая работать.