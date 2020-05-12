Коронавирус за сутки выявлен в 8 районах Ленобласти

Коронавирус за сутки выявлен в 8 районах Ленобласти
В Ленобласти подтверждено 1 тыс. 640 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти подтверждено 74 новых случая коронавируса. Зараженные выявлены в 8 районах.

Новые случаи коронавируса обнаружены в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб.

Коронавирус, в частности, выявлен в Селиваново, Торосово, Большом Сабске, Кудрово, Гатчине, Сиверском, Батово, Ивановке, Новом Учхозе, Киришах, Ропше, Лаголово, Кировске и в других населенных пунктах.

Общее число зараженных к 12 мая достигло 1 тыс.640. Скончались с начала пандемии 466 человек, умерли 6.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом. Он отказался от госпитализации и лечился дома, продолжая работать.

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