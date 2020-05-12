За три недели в Петербурге скончалось свыше 300 пациентов с COVID-19, ОРВИ и пневмонией

С 11 по 30 апреля в стационарах Северной столицы скончались 340 пациентов с коронавирусной инфекцией, внебольничной пневмонией и ОРВИ.

В общей сложности, за три недели в медицинские учреждения Санкт-Петербурга поступило 5 005 пациентов, из которых сейчас выписаны 2 909 человек. Об этом во вторник, 12 мая сообщили в межведомственной рабочей группе по противодействию распространению коронавирусной инфекции в городе на Неве.

В отчете также упоминается, что для зараженных COVID-19 в стационарах развернуто свыше 5,6 тысяч коек, из которых более 80% уже заняты. 7% заболевших находятся в реанимационных отделениях, еще 3% подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество инфицированных коронавирусом в Петербурге превысило 8 тысяч человек.