На улицах Петербурга появился виртуальный стрит-арт

Петербургская арт-группа «Явь» рассказала о девяти виртуальных граффити, которые художники посвятили новому образу жизни, в связи с действующим в городе режимом самоизоляции.

Новый проект позволил авторам полностью переосмыслить технологический прогресс и использовать его ресурсы для создания художественных произведений на фасадах зданий, в прямом смысле, не выходя из дома. Увидеть онлайн-граффити можно с помощью панорамного режима в google-картах.

Таким образом участники арт-группы украсили дома на Звенигородской, 28, Боровой, 40, Воронежской, 14 и 14А, Разъезжей, 37 и Коломенской 27 и 13, а также улице Тюшина, 6Б, и улице Константина Заслонова, 25.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранее художники из творческого объединения «Явь» уже использовали передовые технологии для творческого высказывания. Они спроецировали на стену одного из домов в Петербурге «бэт-сигнал», призывающий горожан оставаться дома.