Мокрый снег и заморозки придут в Ленобласть в среду

Синоптики обещают облачную погоду в Ленинградской области в среду, 12 мая.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в грядущую ночь с 12 на 13 мая на западе области ждут небольшие осадки в виде дождя, а на востоке — мокрого снега.

Ночью в 47 регионе может похолодать до -3 градусов, однако местами температура опустится не ниже +5 градусов. Завтрашним днем температура воздуха за окном составит от +8 до +13 градусов.

Ветер этой ночью будет дуть западный, северо-западный, а днем сменится на юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают резкое похолодание в европейской части России. Россиян, которые проживают в центральных регионах страны, ждет резкое похолодание в ближайшую неделю.