Эргашев: ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

В Смольном рассказали об эпидемиологической обстановке с коронавирусом в Северной столице.

Обо всем сообщил городской вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» во вторник, 12 мая. По его словам, ситуация с эпидемией коронавирусной инфекцией в городе остается трудной — пика заражения в городе еще не было.

Он заявил, что в городе по-прежнему заболевает большое число местных жителей. В связи с этим чиновник настоятельно попросил петербуржцев выполнять постановление губернатора и соблюдать «масочно-перчаточный» режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациентам с коронавирусом в Петербурге помогут переболевшие доноры. Донором может стать только здоровый человек, перенесший болезнь в легкой форме. Также он у него должны отсутствовать противопоказания к донорству.