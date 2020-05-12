Эргашев: ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

Эргашев: ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной
Олег Эргашев. Фото: gov.spb.ru

В Смольном рассказали об эпидемиологической обстановке с коронавирусом в Северной столице.

Обо всем сообщил городской вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» во вторник, 12 мая. По его словам, ситуация с эпидемией коронавирусной инфекцией в городе остается трудной — пика заражения в городе еще не было.

Он заявил, что в городе по-прежнему заболевает большое число местных жителей. В связи с этим чиновник настоятельно попросил петербуржцев выполнять постановление губернатора и соблюдать «масочно-перчаточный» режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациентам с коронавирусом в Петербурге помогут переболевшие доноры. Донором может стать только здоровый человек, перенесший болезнь в легкой форме. Также он у него должны отсутствовать противопоказания к донорству.

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