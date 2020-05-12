Собиравший жуков россиянин попал в тюрьму на Шри-Ланке

Зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может получить большой срок за сбор мертвых жуков на Шри-Ланке.

Обо всем сотрудник зоопарка рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Игнатенко, его задержали в национальном парке в Шри-Ланке из-за нескольких мертвых жуков в кармане, которые он нашел на трассе и забыл выложить. Он рассказал, что сотрудники парка агрессивно отреагировали на находку и сразу отобрали их телефоны, фотоаппараты, паспорта, а после заперли в комнате и не давали позвонить адвокату.

Зоолог отметил, что он и его коллеги пытались убедить работников, что насекомых он нашел вне парка, однако они не стали его слушать. Позже они выяснили, что в стране нельзя поднимать даже опавший листок с земли.

На следующий день при обысках в гостиничном номере были найдены другие животные, также найденные на дороге. После этого их отправили в тюрьму, оставив разбирательства на потом.

Игнатенко и его коллеги провели в тюрьме почти полтора месяца, после чего их выпустили под залог из-за ситуации с коронавирусом.

«Но такая ситуация сохранится до 15 июня, а после этого нас вернут скорее всего назад в тюрьму. По предварительному слушанию за 277 обвинений, которые нам вменяют, грозит астрономическая сумма в 3 млн рублей или 40 лет тюрьмы, если не выплачу», — пишет мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне оказались в заложниках у пиратов в Гвинейском заливе.