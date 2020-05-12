Якутского шамана Габышева отправили в психушку

Габышев провозгласил себя шаманом весной прошлого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву. Фото: кадр из видео

Габышев провозгласил себя шаманом весной прошлого года и пошел пешком вдоль автомобильных трасс в Москву. Фото: кадр из видео

Якутянин Александр Габышев, который провозгласил себя шаманом и собирался изгнать Путина, попал в психиатрическую больницу после задержания правоохранителями.

Как сообщает правозащитная организация «Правозащита Открытки», Габышева задержали с привлечением ОМОНа в его квартире. Также сообщается, что до этого Габышева трижды пытались проверить на коронавирус, однако он отсылал всех медработников, которые приходили к нему домой.

Напомним, год назад Габышев назвал себя шаманом и пешком отправился в столицу, чтобы провести шаманский обряд для изгнания президента и «восстановления народовластия». Однако он был задержан и стал фигурантом уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что якутского шамана Габышева признали невменяемым. Он признан невменяемым после прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы.