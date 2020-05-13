Стал известен срок создания эффективного препарата от коронавируса

В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Реально действующее лекарство от новой коронавирусной инфекции могут разработать уже этой осенью.

Такое мнение выразил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщает РИА Новости. По словам ученого, скорее всего, препарат будет разработан этой осенью учеными из американской компании Regeneron Pharmaceuticals. Этот препарат будет содержать антитела, которые помогут иммунитету бороться с вирусом.

По словам Волчкова, в компании отобрали лучшие антитела, которые содержатся в плазме крови переболевших, и клонировали их.

«Ученые обещают провести клинические испытания в июне, осенью препарат должен поступить в медучреждения», — отметил ученый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациентам с коронавирусом в Петербурге помогут переболевшие доноры.