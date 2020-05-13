В Южной Корее зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом
Теперь число зараженных в стране выросло до 10 962. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 10 962. При этом 9695 человек выздоровели, 259 скончались.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус южная корея
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Южной Корее зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом
Артем Дзюба попал в сферу интересов «Милана»
Ночью на Бестужевской улице горела квартира
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Некоторым петербуржцам предоставят выплаты для покупки медицинских масок
В Петербурге ожидается небольшой дождь и +12 градусов
Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице Святого Георгия
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 38 тысяч человек