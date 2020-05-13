В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

В Таиланде впервые с начала эпидемии не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, а также новых смертей от инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, сообщает РИА «Новости».

В Таиланде по-прежнему остаётся 3017 зараженных коронавирусом, умерших — 56 человек, полностью выздоровевших – 2 844 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 341 743 человека. Скончались 292 829 человек, при этом 1 602 436 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

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