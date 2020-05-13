В Петербурге от коронавируса умер начальник отдела полиции

В Петербурге от коронавируса скончался полицейский — начальник 16 отдела полиции Василеостровского района Руслан Анисимов.

Обо всем стало известно в среду, 13 мая. Мужчина умер из-за заражения коронавирусной инфекцией нового типа после непродолжительной болезни.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу и Ленобласти, родным полицейского будет оказана всесторонняя помощь.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ объявила вспышку Cоvid-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за минувшие сутки на коронавирусную инфекцию Covid-19 проверили более девяти тысяч человек. Данные о числе инфицированных ежедневно обновляются.