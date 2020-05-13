Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ с уральского завода

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Они использовались в больницах имени Святого Георгия в Петербурге и имени Спасокукоцкого в Москве, где недавно произошли пожары. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

В Росздравнадзоре сообщили, что из обращения выводятся аппараты, произведенные с 1 апреля на АО «Уральский приборостроительный завод».

Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра. На месте работали 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС.

В результате происшествия погибли четыре пациента, подключенных к ИВЛ, и одна женщина из соседней палаты. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании, загорелся один из аппаратов в ИВЛ.

В Москве пожар произошел в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого 9 мая. Из-за замыкания в аппарате ИВЛ началось возгорание, в результате которого погибла подключенная к аппарату женщина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в подмосковном Красногорске среди ночи загорелся хоспис, расположенный на Тенистой улице. Были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации. Все произошло в ночь на 11 мая в шестиэтажном пансионате «Второй дом».