В «Ленэнерго» нагрянули с обысками по делу о хищениях при строительстве «Зенит Арены»

Оперативники и следователи сегодня утром пришли с обысками в головной офис компании «Ленэнерго» на площади Конституции в Петербурге. По имеющейся информации, причиной их визита стала пропажа крупной суммы при прокладке кабеля для «Зенит Арены».
Обо всем стало известно в среду, 13 мая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденного из-за пропажи крупной суммы.
Другие подробности пока неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Северной столице поговорил с генеральным директором «Ленэнерго» о работе электроэнергии в период самоизоляции.