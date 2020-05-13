В «Ленэнерго» нагрянули с обысками по делу о хищениях при строительстве «Зенит Арены»

В &#171;Ленэнерго&#187; нагрянули с обысками по делу о хищениях при строительстве &#171;Зенит Арены&#187;
Выясняются подробности происходящего. Фото: pixabay

Оперативники и следователи сегодня утром пришли с обысками в головной офис компании «Ленэнерго» на площади Конституции в Петербурге. По имеющейся информации, причиной их визита стала пропажа крупной суммы при прокладке кабеля для «Зенит Арены».

Обо всем стало известно в среду, 13 мая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденного из-за пропажи крупной суммы.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Северной столице поговорил с генеральным директором «Ленэнерго» о работе электроэнергии в период самоизоляции.

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