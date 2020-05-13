Визовые центры Финляндии в России откроются летом

Визовые центры Финляндии в России откроются летом
Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

Визовые центры Финляндии в России закрыты до 31 мая.

Как сообщили в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге, документы, которые были приняты через визовый центр, можно будет получить только после его открытия.

При этом границы с РФ у Финляндии закрыты как минимум до 14 июня.

Напомним, Финляндия закрыла границы для российских туристов с 19 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия частично откроет границы с 14 мая. Местные власти постепенно начинает снимать введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа ограничения в стране.

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