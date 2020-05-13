Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,7 балла

Несмотря на то, что в Петербурге по-прежнему действуют строгие ограничительные меры, индекс самоизоляции ежедневно стремительно опускается в «красную зону».

В среду, 13 мая, уже в 8:00 индекс самоизоляции, предоставляемый «Яндексом» опустился ниже 3 баллов, что свидетельствует о загруженных пешеходами улицах. В 9:00 людей стало гораздо больше, показатели снизились до 2,4 баллов — это значит, что на улицах очень много людей.

По последним данным, с 13:00 и до 16:00 индекс самоизоляции составляет 1,7 балла, что практически соответствует количеству людей на улицах до введения режима самоизоляции, который действует по всей стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рекордное снижение индекса самоизоляции началось после завершения нерабочих дней.