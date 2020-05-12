Индекс самоизоляции в Петербурге рекордно «покраснел»

Индекс самоизоляции в Петербурге рекордно &#171;покраснел&#187;
Даже в Москве, где по-прежнему действуют самые строгие меры, индекс снизился до рекордных 2,2 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил об окончании нерабочих дней. Тем не менее, в Петербурге продолжают действовать прежние ограничительные меры. Однако горожан это, похоже, не останавливает от прогулок.

Согласно данным индекса самоизоляции от «Яндекса», по состоянию на 13:00 во вторник, 12 мая, загруженность улиц Петербурга пешеходами оценивается в 1,8 баллов — это значит, что гуляет критически много людей. В «красной зоне» город оказался уже в 8:00, когда показатели резко снизились с 3,6 баллов до 2,9. Индекс продолжает падать в течение дня.

В других городах России ситуация аналогичная: «антилидером» является Казань, где ограничительные меры ослабили после выступления президента. В целом по стране почти нет городов, в которых индекс самоизоляции превышал бы 2 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее людей на улицах Петербурга было значительно меньше.

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