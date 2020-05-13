Более 50 мигрантов устроили сходку у консульства Узбекистана в Петербурге, некоторых увезла полиция

Мигранты собрались у здания консульства Узбекистана в Петербурге. Они пытались узнать информацию о чартерных рейсах на родину.

Обо всем стало известно в среду, 13 мая. Всего у здания собрались около 50 мигрантов, несмотря на режим самоизоляции. Нескольких особо агрессивных граждан доставили в отдел полиции.

Как сообщил портал 78.ru, мигранты мигранты жаловались, что телефоны консульства не отвечают.

В конце концов представители консульства вышли и ответили на вопросы граждан Узбекистана, а также забрали у них ксерокопии документов. За происходящим наблюдали сотрудники полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса мигранты-нелегалы остались в Петербурге. Отмена авиасообщения между странами повлияла не только на туристическую сферу, но и сказалась на деятельности правоохранительных органов.