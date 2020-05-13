«Ленэнерго» объяснила обыски в головном офисе

Сегодня утром в головном офисе «Россети Ленэнерго» прошли обыски. Компания прокомментировала внезапный визит оперативников и следователей.

Обо всем стало известно сегодня, 13 мая. Как сообщила пресс-служба «Ленэнерго» gazeta.spb.ru, в настоящее время в офисе проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская».

«Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию», — добавили в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обыски в офисе начаты в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».