Российским школьникам отменили ОГЭ

Девятиклассникам не придется сдавать даже основные экзамены в связи с пандемией.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем сообщает пресс-служба Министерства просвещения России. Девятиклассники в этом году будут освобождены от сдачи основных государственных экзаменов в связи с распространением коронавируса. Им не придется готовиться ни к русскому, ни к математике, ни к дополнительным предметам. Все оценки выставят на основании годовых.

«Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых»,

— говорится в заявлении ведомства.

Напоминаем, что для одиннадцатиклассников отменили сдачу дополнительных экзаменов в том случае, если они не собираются идти в университет после школы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России назвали новые сроки экзаменов для девятиклассников.