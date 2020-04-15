В России назвали новые сроки экзаменов для девятиклассников

В Рособрнадзоре сообщили, что основной период государственной аттестации для девятых классов планируют провести с 8 июня по 31 июля.

Проект нового расписания ГИА-9 подготовлен Минпросвещения и Рособрнадзором. Согласно проекту основной период ОГЭ и ГВЭ для выпускников девятых классов пройдут в указанные сроки.

В пресс-службе ведомства уточнили, что регионы и учредители заграншкол вправе самостоятельно определять сроки проведения экзаменов по двум основным предметам в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в этом году решили не проводить.

Кроме того, стало известно, что школьники, которые не пройдут экзамены, смогут пересдать их в сентябре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники не будут сдавать дополнительные предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году. Теперь девятиклассникам нужно сдать только математику и русский язык, а про дополнительные предметы можно пока забыть.