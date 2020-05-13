Петербуржцы поставили антирекорд во время самоизоляции

Петербуржцы поставили антирекорд во время самоизоляции
Петербуржцы бьют антирекорды. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Граждане с каждым днем все хуже соблюдают меры предосторожности, что чревато серьезными последствиями.

В эту среду, 13 мая, петербуржцы хуже всего соблюдали режим самоизоляции. Так, днем индекс составлял всего 1,7 балла, то есть на улице было очень много людей, несмотря на введенный режим. Отмечается, что столько граждан в городе было раньше, до пандемии, поэтому гражданам стоило бы быть намного осторожнее. На данный момент индекс равен 3,4 баллам – это уже лучше, чем было, но все равно результат оставляет желать лучшего.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 240 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 2,2 тысячи. Страна занимает второе место по распространению в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индекс самоизоляции в Петербурге рекордно «покраснел». В других городах России ситуация аналогичная: «антилидером» является Казань, где ограничительные меры ослабили после выступления президента.

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