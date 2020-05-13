Мужчина, который пытался похитить человека в Петербурге, предстанет перед судом

Мужчина, который пытался похитить человека в Петербурге, предстанет перед судом
Дело рассмотрят в суде. Фото: pixabay.com

Он не только хотел увезти гражданина в неизвестном направлении, но также подстрелил его.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем сообщает прокуратура. Местный житель обвиняется в попытке похитить мужчину в июле 2019 года. Он пытался остановить его машину – для этого подозреваемый бросил на дорогу ветку дерева. Когда попытка не увенчалась успехом, он начал стрелять по автомобилю из самодельно переделанного карабина. Происходящее он записывал на видео, которое отослал родственникам потерпевшего. Гражданин требовал у семьи денег, при их передаче обвиняемый и был задержан.

Дело рассмотрит Петродворцовый районный суд уже в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петергофе мужчина в магазине похитил ящик для пожертвований. Задержанный был передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято.

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Мужчина, который пытался похитить человека в Петербурге, предстанет перед судом