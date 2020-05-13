Иностранца, отрезавшего ухо петербуржцу, ожидает суд

Гражданин остался без уха в результате конфликта.

Об этом стало известно 13 мая. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Все случилось в феврале 2020 года. Двое мужчин по непонятной причине рассорились – словами дело не решили, поэтому иностранец схватился за кухонный нож и набросился на оппонента. Он оставил его без половины ушной раковины. На место прибыла скорая помощь, пострадавшего госпитализировали, но помочь ему ничем не смогли. Врачи пытались пришить ухо, но оно не прижилось, поэтому его ампутировали.

Было возбуждено уголовное дело. Его в ближайшее время рассмотрит Октябрьский районный суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, укусивший полицейского, предстанет перед судом. Неоднократно судимый мужчина в ноябре 2019 года, находясь в медицинском учреждении, всячески выражал пренебрежительное отношение к сотрудники правоохранительных органов.