В российских школах хотят запретить общие перемены

В российских школах хотят запретить общие перемены
Рекомендуется сократить число обучающихся в одном классе. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

В школах после их открытия будет изменено расписание занятий, а дети из разных классов не смогут общаться на переменах.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе образовательных учреждений, где расписал меры безопасности, которые школы должны будут соблюдать в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекци ноового типа COVID-19.

Так, сотрудникам общеобразовательных учреждений придется исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен, при проведении прогулок.

Кроме того, во время перемен рекомендуется дезинфицировать помещения, а также не проводить массовых мероприятий и по возможности уменьшить число обучающихся в одном классе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минобрнауки предложил провести онлайн-выпускной для оканчивающих вузы.

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