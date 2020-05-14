Врач предупредил о поразительной скорости ухудшения состояния при Covid-19

Врач предупредил о поразительной скорости ухудшения состояния при Covid-19
Для врачей очень важно наблюдение за пациентом. Фото: pixabay

Стремительность коронавируса поражает — еще утром пациент может чувствовать себя хорошо, а уже вечером оказывается в реанимации. Такое заявление сделал начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

По его словам, ухудшение состояния зараженных новым вирусом, даже если изначально болезнь протекает в легкой форме, может происходить довольно стремительно.

Как сообщили РИА Новости, главный внештатный инфекционист управления делами президента России отметил, что для медицинских сотрудников важно наблюдение за пациентом, так как изменение состояния больных коронавирусом может произойти очень скоро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как понять, что человек умер от коронавируса. По словам патологоанатома, пациенты, у которых подозревали коронавирус, подлежат вскрытию. Эксперт оценивает увиденное, учитывает наличие сопутствующих заболеваний и тогда выносит вердикт.

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Врач предупредил о поразительной скорости ухудшения состояния при Covid-19
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