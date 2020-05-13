Патологоанатом объяснил, как понять, что человек умер от коронавируса

Они описал процесс диагностики.

Об этом стало известно сегодня, 13мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на главного внештатного специалиста по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц. Он рассказал, что если у человек перед смертью получил положительный результат теста на инфекцию, а также если у него была пневмония, то патологоанатом пишет в заключении, что пациент скончался из-за коронавируса.

Те пациенты, у которых подозревали коронавирус, подлежат вскрытию. Эксперт оценивает увиденное, учитывает наличие сопутствующих заболеваний и тогда выносит вердикт. Зайратьянц заявил, что не считает правильным писать в причине смерти инфекцию, если человек всю жизнь страдал от болезни сердца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Италии выздоровели больше половины заболевших коронавирусом.