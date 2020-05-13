В Италии выздоровели больше половины заболевших коронавирусом

Тем не менее, ежедневно в Италии регистрируют в среднем около тысячи новых случаев заражения. Фото: pixabay.com

Тем не менее, ежедневно в Италии регистрируют в среднем около тысячи новых случаев заражения. Фото: pixabay.com

Число итальянцев, успешно излечившихся от коронавирусной инфекции, выросло до 112 тысяч человек. То есть выздоровевших более половины от общего числа случаев заражения.

О положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в Италии стало известно в среду, 13 мая, после информации от службы гражданской обороны страны, передает РИА Новости. Так, по последним данным, с начала пандемии в Италии зафиксировано 222 104 случая COVID-19.

За сутки количество пациентов с коронавирусной инфекцией прибавилось на 888 человек, накануне эта цифра составляла 1 402 человека. Погибших при этом — 31 106 человек, за минувшие сутки в Италии скончалось 195 пациентов, а днем ранее — 172.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что властям и медикам Санкт-Петербурга удается сдерживать распространение коронавируса на территории города.