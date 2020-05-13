В Петербурге наблюдается положительная динамика по коронавирусу

В Петербурге наблюдается положительная динамика по коронавирусу
Врачам в Петербурге удается сдерживать рост летальных случаев среди зараженных COVID-19. Фото: Baltphoto

На протяжении недели количество госпитализированных с коронавирусом пациентов в Северной столице не увеличивается.

Число доставленных в городские стационары больных c COVID-19 остается примерно на одинаковом уровне в течении недели. Об этом глава Центра Алмазова Евгений Шляхто рассказал в среду, 13 мая, в эфире передачи «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Председатель межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусом назвал складывающуюся ситуацию «очень положительным трендом». Он также отметил, что летальность удается сохранять на уровне меньше 0,8%, что является прямой заслугой системы здравоохранения города и работников этой сферы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что НМИЦ имени В. А. Алмазова начал принимать петербуржцев с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В центре развернули 500 коек для новых пациентов.

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