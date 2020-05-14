The New York Times заявила о подлинности данных в статье о смертности от Covid-19 в России

The New York Times заявила о подлинности данных в статье о смертности от Covid-19 в России
Коронавирус. Фото: pixabay

Вице-президент по коммуникациям американской газеты The New York Times Даниэль Роадс заявила, что издание уверено в точности данных в статье о смертности от Covid-19 в России.

Аналогичную статью также опубликовало издание Financial Times. МИД РФ потребовал от редакций газет опровергнуть дезинформацию.

Как сообщили РИА Новости, Роудс заявила, что в американском издании уверены в достоверности материала. Она подчеркнула, что вся информация основана на официальных данных госведомства и интервью с экспертами госинститутов.

Напомним, NYT разместила статью, где утверждалось, что число летальных исходов от нового вируса в российской столице и субъектах может быть выше, чем указано в официальной статистике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил о поразительной скорости ухудшения состояния при Covid-19. Специалист рассказал, что еще утром пациент с коронавирусом может чувствовать себя хорошо, а уже вечером оказывается в реанимации.

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