Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от Covid-19

В России вакцинация от новой инфекции Covid-19 может пойти по «военному» пути. Такое заявление сделал академик РАН Сергей Колесников.

По его словам, нетрадиционный путь заключается в том, что вакцинация начнется уже в начале этой осени. Он также напомнил о существовании особых принципов регистрации фармпрепаратов в условиях ЧС.

В интервью «Парламентской газете» заслуженный деятель науки РФ отметил, что при таком варианте первой появившейся вакциной начнут прививать только тех, кто находится в зоне риска. В иной ситуации прививки начнут делать не ранее, чем через год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил о поразительной скорости ухудшения состояния при Covid-19. По словам специалиста, еще утром инфицированный пациент может чувствовать себя хорошо, а уже вечером оказаться в отделении реанимации.