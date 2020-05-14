Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от Covid-19

Академик РАН рассказал о &#171;военном&#187; сценарии вакцинации от Covid-19
Власти могут пойти по указанному сценарию, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. Фото: pixabay

В России вакцинация от новой инфекции Covid-19 может пойти по «военному» пути. Такое заявление сделал академик РАН Сергей Колесников.

По его словам, нетрадиционный путь заключается в том, что вакцинация начнется уже в начале этой осени. Он также напомнил о существовании особых принципов регистрации фармпрепаратов в условиях ЧС.

В интервью «Парламентской газете» заслуженный деятель науки РФ отметил, что при таком варианте первой появившейся вакциной начнут прививать только тех, кто находится в зоне риска. В иной ситуации прививки начнут делать не ранее, чем через год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач предупредил о поразительной скорости ухудшения состояния при Covid-19. По словам специалиста, еще утром инфицированный пациент может чувствовать себя хорошо, а уже вечером оказаться в отделении реанимации.

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