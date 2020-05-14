Два брата напали на мужчину в саду Адмиралтейского района

В полицию поступило сообщение о том, что в саду «Олимпия» двое мужчин избивают третьего. Инцидент произошел ночью 14 мая.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у д. 29 по Малодетскосельскому пр. (сад Олимпия) были задержаны двое братьев 1994 и 1995 года рождения. По предварительной информации, злоумышленники, применив физическую силу, похитили у мужчины 1983 года рождения, колонку, мобильный телефон и рюкзак.

Сумма ущерба составила 8500 рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти правоохранители поймали трех мужчин, которые забрались в дом и напали на двух женщин, а затем вынесли все ценные вещи.