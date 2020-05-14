В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 172 тысячи человек

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 172 тысячи, умерли свыше 7,7 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.

За сутки в стране выявили 933 случаев заражения, зафиксировано 89 смертельных случаев. Более 150 тысяч заразившихся выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 430 123 человека. Скончались 298 180 человек, при этом 1 659 873 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 242 271 человека, умерли 2 212. При этом 48 003 пациентов вылечились.

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