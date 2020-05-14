Самоизоляция: Солнце «затянуло» до рекордного минимума

До сих пор в 2020 году 76% поверхности Солнца остается без пятен. Фото: pixabay

До сих пор в 2020 году 76% поверхности Солнца остается без пятен. Фото: pixabay

Астрофизики предупредили, что Солнце находится в «глубоком минимуме» — рекордный 100-дневный спад активности звезды.

По словам ученых, Солнце спит. Они шутят, что пока население земли страдает от пандемии коронавирусной инфекции, солнце, похоже, тоже решило самоизолироваться.

Как сообщает Space Weather, в текущем году астрономы отметили уже 100 дней, когда на Солнце не было солнечных пятен, что является рекордным. Такое падение активности звезды делает этот год вторым в списке самых спокойных периодов Солнца.

Эксперты отмечают, что данный признак свидетельствует о том, что солнечный минимум достиг пика. До сих пор в этом году 76 процентов поверхности Солнца остается без пятен. Этот показатель превышался только один раз в эре наблюдений — в прошлом году.

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