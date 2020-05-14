Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,34 миллиона человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Больше всего жертв коронавируса выявлено в США — 82 376 человек. В европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 %.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 347 018 человек. Скончались 297 тысяч человек, при этом более 1,54 миллиона выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 242 271 человека, умерли 2 212. При этом 48 003 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.