Глава Минобрнауки Фальков выздоровел от коронавируса

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылечился от новой коронавирусной инфекции.

О болезни главы министерства заявил президент Владимир Путин во время онлайн-совещания. Глава государства спросил о самочувствии чиновника в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий.

В ответ на вопрос Валерий Фальков заявил, что уже поправился, хорошо себя чувствует и вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей.

В четверг утром, 14 мая, также стало известно, что коронавирусом переболела министр культуры Ольга Любимова. Она лечилась от инфекции около трех недель, при этом ее болезнь протекала в легкой форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков попал в больницу с коронавирусом. Владимиром Путиным больше месяца назад.