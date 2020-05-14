Путин призвал «Вектор» подумать об авторских правах на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что центр «Вектор» зарегистрирует вакцину против коронавируса в сентябре

Он призвал генерального директора «Вектора» Рината Максютова заранее подумать об авторских правах на вакцину.

«Интеллектуальная собственность, подумайте об этом заблаговременно, должна быть безусловно обеспечена», — приводит слова Путина «РИА Новости».

В апреле Путин поручили Министерству здравоохранения обеспечить ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса и заблаговременно заняться проработкой вопросов её производства в РФ.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире подтверждено более 4,3 млн случаев коронавируса. В России с начала пандемии заразились более 252 тыс. человек, прирост за последние сутки составил 9 тыс. 974.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первые препараты против COVID-19 могут появиться на российском рынке в июле.