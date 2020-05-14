«Другие тоже гуляли»: петербуржец не смог отмазаться от штрафа за посещение парка

Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении Юрия Макарова к ответственности. Он нарушил запрет на посещение парков, введенный из-за пандемии коронавируса.

Суд установил, что около 11:45 часов 23 апреля Юрий находился в Приморском парке Победы. Мужчина пояснил, что вышел гулять с супругой, находился на Южной дороге, но не осознавал свое местонахождения. Кроме того, в парке гуляли другие люди, подчеркнул он.

Об ограничениях петербуржец знал. Однако, как он сам признался в суде, новости старался не слушать.

«Суд счел позицию Макарова неубедительной и назначил ему штраф в 2 000 рублей», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 мая жителей Петербурга будут штрафовать на 4 тыс. рублей за отсутствие маски или респиратора при посещении общественного места.